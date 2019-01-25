انطلاق محادثات عالمية لتنظيم التجارة الإلكترونية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية في دافوس محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت بطريقة "أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعاليةً وأمناً"، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان.

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين ودول أخرى.

وأكدت المفوضة الأوروبية للتجارة أن "التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم".

وأضافت "لذلك بات من واجبنا أن نوفر لمواطنينا وشركاتنا بيئة تجاريةً تكون أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر أمناً وفعالية".

اقرأ المزيد:

السعودية تفتح التجارة للأجانب 100%