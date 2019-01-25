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البيت الأبيض يعدّ إعلاناً للطوارئ 

أخبار الآن | واشنطن  الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قالت محطة سي.إن.إن التلفزيونية نقلاً عن وثائق داخلية أن البيت الأبيض يجهز إعلاناً للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب 

كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا لم يوافق المشرعون على تمويل جدار على حدود البلاد الجنوبية.
وقال مسؤول بالحكومة للمحطة التلفزيونية إنه جرى تحديث مسودة الإعلان عن الطوارئ في الأسبوع الماضي. وذكرت (سي.إن.إن) أن مستشاري ترامب لايزالون منقسمين بشأن القضية.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي قدمت فيه مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعديلاً في مجلس الشيوخ يفتح مؤقتاً الحكومة الأميركية، المغلقة جزئياً منذ 34 يوماً بسبب طلب ترامب تمويل الجدار.

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#أمريكا #واشنطن #أخبار عالمية #البيت الأبيض

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