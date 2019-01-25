اعتقال روجر ستون مستشار ترامب السابق

أخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



ذكرت وسائل إعلام أمريكية، عن اعتقال روجر ستون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية التحقيقات في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

واتهم روجر ستون، بعدة تهم وجهها له المستشار الخاص روبرت مولر، مشيرة إلى أنه تم القبض عليه من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الجمعة ، كما قال محاميه لشبكة CNN الأمريكية.

وأدين ستون في سبع تهم، بما في ذلك إعاقة لإجراءات رسمية، وخمس إقرارات كاذبة، وواحدة بتهمة التلاعب في الشهود.

كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية، داهمت منزل ستون، في منطقة فورت لودرديل بولاية فلوريدا.

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