ازدياد عدد ضحايا انفجار أنبوب نفط في المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار أنبوب للنفط في وسط المكسيك إلى 107 قتلى و40 جريحا بعد ستة أيام على وقوع الحادث.

وتبين أن لصوصا ثقبوا الأنبوب لسرقة المحروقات، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط، تسببت بانفجار الأنبوب وقتل العشرات.

وزير الأمن العام، ألفونسو دورازو، أعلن في وقت سابق أن الحريق قد تم إخماده وأن الحكومة ستحتاج إلى وقت لتحديد عدد القتلى النهائي.

وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.

ويعد الحادث واحدا من الأسوأ من نوعه في التاريخ الحديث في بلد تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط والغاز فيه للمئات من عمليات التخريب بغرض السرقة.

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