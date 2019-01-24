هجمات بوكو حرام شردت عشرات آلاف النيجريين

أخبار الآن | بورنو - نيجيريا (صحف)

تسببت الهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام المتشددة في نزوح أكثر من 80 ألف شخص من منازلهم شمال شرقي نيجيريا منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في نيجيريا.

وأفاد البيان أن 7.7 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن المؤسسات الخيرية بدأت بمغادرة البلاد بسبب أعمال العنف.

وقال البيان انه منذ شهر نوفمبر الماضي، اضطر أكثر من 80 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم في ولاية بورنو نتيجة الهجمات المتزايدة للجماعة.

وقُتل أكثر من 20 ألف شخص في أعمال العنف الجماعية التي نفذها تنظيم بوكو حرم منذ 2009.

وينشط تنظيم بوكو حرم في نيجيريا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ومنذ عام 2015، نفذ التنظيم هجمات في الدول المجاورة الكاميرون وتشاد والنيجر.

وفقد ألفا شخص على الأقل حياتهم في هجمات التنظيم في حوض بحيرة تشاد.



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