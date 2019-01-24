مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

أخبار الآن| كراكاس - فنزويلا - (وكالات)

اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو.

هذا وأعلنت كندا والبرازيل والبارغواي وكولومبيا والبيرو اعترافها برئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا رئيسا انتقاليا للبلاد. من جانبها اعلنت المكسيك أنها لا تزال تؤيد مادورو رئيساً لفنزويلا

هذا وتظاهر عشرات الآلاف من معارضي ومؤيدي الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأربعاء في كراكاس، في أول تحركات في الشوارع بعد عمليات التعبئة العنيفة التي شهدها عام 2017 وأودت بحياة نحو 125 شخصاً حسبما ذكر صحافيون في فرانس برس.

كما تجمع معارضون في مناطق أخرى من البلاد، وكذلك أنصار الحكومة وسط أجواء من التوتر. وقتل خمسة أشخاص في اعمال عنف قبل التظاهرات ليلا وصباح الأربعاء.

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