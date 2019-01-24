كيم يبدي "ارتياحه الكبير" بعد تلقيه رسالة من ترامب

أخبار الآن| سيول - كوريا الجنوبية - (ا ف ب)

أبدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "ارتياحه الكبير" بعد تلقيه رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الخميس.

وأشارت الوكالة إلى أن كيم "أثنى على الرئيس ترامب لإظهاره اهتماماً كبيراً بالقمة الثانية" المزمع عقدها بينهما أواخر شباط/فبراير.

وسلمت الرسالة لكيم من عضده الأيمن ونائب الرئيس كيم يونغ شول الذي كان التقى ترامب في البيت الابيض الاسبوع الماضي في وقت تسعى فيه الدولتان الى التوصل الى اتفاق نزع السلاح النووي .

وكان كيم وترامب التقيا للمرة الاولى في حزيران/يونيو 2018 في سنغافورة. ووقعا حينها وثيقة صيغت بشكل عام يتعهد فيها كيم بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وقال ترامب السبت الماضي أنه تم تحديد مكان القمة المقبلة دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إقرأ أيضاً:

المهمة السرية لسفارات كوريا الشمالية