في عيادة أمريكية.. ممرض يعتدي على امرأة في غيبوبة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يواجه ممرض أمريكي يُدعى ناثان سذرلاند اتهامات بـ الاعتداء الجنسي على امراة تعاني من "الغيبوبة الخضارية". وفرضت المحكمة على المتهم كفالة مالية باهظة وصلت إلى نصف مليون دولار، إذا أراد الخروج بكفالة.

وفي تفاصيل القضية بحسب صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإنّ "السيدة وضعت مولوداً رغم انها تدخل في غيبوبة مرات لا تحصى، وهي تمكث في عيادة هاسيندا للرعاية الصحية بولاية أريزونا منذ طفولتها"، موضحةً أنّ "الحمض النووي للمرض (36 عاماً) تطابق مع الحمض النووي للمولود".

وأدت هذه الحادثة إلى إصابة طاقم العمل في العيادة بالذهول، خصوصاً بعدما وضعت المرأة (29 عاماً) مولودها في 29 ديسمبر/كانون الأول 2018، في ظل حالتها المرضية ووجودها في العيادة منذ طفولتها. والمستغرب أكثر بالنسبة لهم هو أنهم لم يدركوا حملها أبداً.

وكشفت محاضر التحقيق أنّ "الممرض كان يعتني بالمريض وكان يقضي معها وقتاً طويلاً منذ أن باشر عمله في العيادة منذ العام 2012". كذلك، فتحت الشرطة تحقيقاً آخر عن المتهم بشأن احتمال ارتكابه اعتداءات على مريضات أخريات.

مصدر الصورة: Unimedia

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