رئيس الكونغو المنتهية ولايته يدعو للتوحد خلف تشيسيكيدي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية المنتهية ولايته جوزيف كابيلا، الشعب للتوحد خلف الرئيس الحالي فيليكس تشيسي كيدي مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، والذي من المقرر أن يؤدي اليمين الدستوري اليوم الخميس .

وأعرب كابيلا عن عدم ندمه على التخلي عن السلطة بعد 18 عاما قضاها في حكم البلاد ، بحسب ما نـَقل عنه راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وكانت المحكمة الدستورية في الكونغو الديمقراطية، أعلنت في 20 يناير الجاري، رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.





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