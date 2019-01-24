عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

ترامب يؤكد نجاح المفاوضات مع بكين

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الصين تَجري بشكل جيد جدا، لكنه رفض أن يوضِح ما إذا كان  متفائلاً في انتهاء الحرب التجارية الجارية حاليا.

ترامب قال إن الصين تريد فعلاً اتفاقاً ، مضيفاً أن الصينيين في وضع سيء بسبب الرسوم الجمركية . ولفت الى أن هذه التعريفات ستـُرفع بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

وتأتي تصريحات ترامب قبل زيارة إلى واشنطن لنائب رئيس الوزراء الصيني ليو، هي كبير مفاوضي بكين، في 30 و31 كانون الثاني/يناير.

 

اقرا: ترامب يعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا انتقاليا للبلاد

#الصين #اخبار عالمية #امريكا #مفاوضات

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...