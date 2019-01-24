ترامب يؤكد نجاح المفاوضات مع بكين

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الصين تَجري بشكل جيد جدا، لكنه رفض أن يوضِح ما إذا كان متفائلاً في انتهاء الحرب التجارية الجارية حاليا.

ترامب قال إن الصين تريد فعلاً اتفاقاً ، مضيفاً أن الصينيين في وضع سيء بسبب الرسوم الجمركية . ولفت الى أن هذه التعريفات ستـُرفع بشكل كبير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

وتأتي تصريحات ترامب قبل زيارة إلى واشنطن لنائب رئيس الوزراء الصيني ليو، هي كبير مفاوضي بكين، في 30 و31 كانون الثاني/يناير.

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