استراليا تتهم الصين باعتقال كاتب أسترالي

أخبار الآن | سيدني - استراليا (ا ف ب)

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية اليوم الخميس، أن السلطات الصينية احتـَجزت الكاتب الأسترالي يانغ هين غون.

وفي بيان لها قالت الوزارة، إنها تسعى لاستيضاح طبيعة هذا الاحتجاز وإتاحة الوصول القنصلي إلى الكاتب المحتجز.

وأثار أصدقاء الكاتب في أستراليا مخاوف بشأن يانغ البالغ من العمر (53 عاماً) مع تعذر الاتصال به, بعد وصوله إلى مطار غوانغ تشو قبل ستة أيام مع زوجته وابنه.

وطلبت وزارة الشؤون الخارجية معلومات من السلطات الصينية، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه تم إخطار بكين مساء الأربعاء بأن يانغ "اعتقل".

يشار إلى أن يانغ معروف في الصين كروائي ومعلق مؤثر عبر الإنترنت في الشؤون الصينية وينتقد الحزب الشيوعي الصيني.

واعتاد على العمل في وزارة الخارجية الصينية قبل أن يحصل على الجنسية الأسترالية.





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