هواوي تهدد بالانسحاب من عدة دول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هددت شركة الاتصالات الصينية العملاقة، "هواوي"، بأنها يمكن أن تنسحب من شراكات في بعض الدول في حال عرقلت عملها، متحدية واشنطن أن تقدم دليلا على تورط الشركة في التجسس.

ودعا رئيس الشركة، ليانغ هوا، الحكومات الغربية إلى القيام بزيارة لمصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يُشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض تجسس، وفق "فرانس برس".

وصرّح خلال لقاء مع الصحافة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي أنه في حال كان وصول "هواوي" إلى بعض الأسواق معرقلا، والزبائن بدأوا بالتردد، "فسنحوّل شراكاتنا التقنية إلى دول حيث يكون مرحبا بنا وحيث يمكننا التعاون".

وقال "نحن لا نشكل تهديدا لمستقبل المجتمع الرقمي"، مشيرا إلى أن السلطات الأميركية لم تكشف حتى الآن أدنى دليل على استخدام هذه التقنية من جانب الشركة للتجسس.

وكانت الولايات المتحدة أكدت، الثلاثاء، أنها ستطلب تسلّم مينغ، مع اقتراب المهلة النهائية لذلك في 30 يناير.

ويُشتبه في أن العملاق الصيني تشكل مصدر مشكلات تتصل بالأمن الوطني في العديد من الدول منها الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلاند واليابان، وحظرت هذه الدول على "هواوي" إقامة شبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة على الإنترنت.

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