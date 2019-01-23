منذ العام 2003.. ذوبان جليد غرينلاند زاد 4 مرات!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف بحث جديد منشور في مجلة "بروسيدنجز أوف ذا ناشيونال أكاديمي أوف ساينسز" أنّ "ذوبان الجليد في غرينلاند تضاعف بمقدار 4 مرّات منذ العام 2003"، مشيراً إلى أنّ "أكبر فقدان للجليد كان في الفترة الممتدة بين مطلع العام 2003 وحتى منتصف العام 2013 في جنوب غربي غرينلاند".

ولفت البحث إلى أن "ذوبان الكتلة الجليدية السطحية، الذي أرجعه الباحثون إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، سيصبح عاملاً مساهماً رئيسياً في ارتفاع مستويات سطح البحر مستقبلاً".

وفي هذا الصدد، قال مايكل بيفيس، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ علم الحياة الجيولوجية في جامعة أوهايو: "نعلم أنه لدينا مشكلة كبيرة في ظل ارتفاع مستويات تصريف الثلوج في بعض الأنهار الجليدية الكبيرة". وتابع: "الآن ندرك أن هناك مشكلة خطيرة ثانية، حيث تنصرف كميات كبيرة من الكتلة الجليدية مياهاً ذائبة، وبشكل متزايد، مثل الأنهار التي تتدفق في البحر".

وختم: "نحن نشاهد الطبقة الجليدية وهي تصل إلى نقطة تحول، والشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو التكيف والتخفيف من الاحتباس الحراري".

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