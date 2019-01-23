مجلس الشيوخ يسعى لإنهاء الإغلاق الحكومي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على اقتراحات متضاربة لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دخل الآن شهره الثاني، وسط فرص ضئيلة بأن تتمكن هذه الاقتراحات من إعادة فتح الوكالات الحكومية.



والتصويت الأول سيكون حول اقتراح قانون لتأمين التمويل لكل الفروع المغلقة في الحكومة حتى أيلول/سبتمبر، بما في ذلك مشروع الجدار الحدودي مع المكسيك الذي يطالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



أما التصويت الثاني فسيكون هدفه سد الفجوة عبر اقتراح لتمويل الحكومة حتى 8 شباط/فبراير من أجل افساح المجال لإجراء نقاش حول أمن الحدود والهجرة، وتفادي تأجيل خطاب ترامب حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

ويتطلب كل اقتراح قانون 60 صوتا للموافقة عليه من قبل المجلس المكوّن من 100 مقعد، وهي عتبة عالية بالنظر إلى الانقسام الحزبي الحاد وتبادل الاتهامات حول مسؤولية الاغلاق.

وقال مساعد لنائب جمهوري في المجلس ل"فرانس برس" إنه من غير المرجح أن يصوّت الجمهوريون على التمويل المؤقت للميزانية، وحتى لو فعلوا فإن الرئيس لن يوقعها.

لكن زعيم الديموقراطيين قال إن التصويت "قد يخرجنا من المستنقع الذي نحن فيه"، مشجعا الجمهوريين بشكل خاص على دعم اقتراح سد الفجوة لفتح الحكومة بشكل مؤقت.

اقرا ايضا: إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي.. والمهاجم طليق