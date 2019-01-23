عودة 200 بريطاني داعشي تروع أمن بريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)



لا تزال المخاوف تساور بريطانيا من عودة ما لا يقل عن 200 شخص من أبنائها قاتلوا في صفوف تنظيم داعش المتشدد في سوريا، ووصفهم مسؤول حكومي بأنهم تهديد كبير في حال عادوا للبلاد.

وقال مساعد مفوض شرطة سكوتلاند يارد، نيل باسو، وهو من أقوى ضابط شرطة بريطاني في مكافحة الإرهاب، إن الخطر الذي يشكله المتشددون العائدون لا يزال قائما وهم أحد أهم التهديدات للبلاد.

وأضاف باسو، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد: "كل من نعرفه عن هؤلاء أنهم يتحركون ويسافرون. نحن نراقب عن كثب من نستطيع ملاحقته منهم، ونعرف أين هم وماذا يفعلون".

وكشف باسو أن الشرطة وأجهزة الأمن أحبطت 18 "مؤامرة إرهابية" في المملكة المتحدة في أقل من عامين، وأن الحصول على معلومات من الجمهور كانت مهمة في وقف الكثير من العمليات.

وجاءت تصريحات باسو في حفل إطلاق حملة إعلانات سينمائية على مستوى البلاد للتوعية بالخطر الذي تمثله الجماعات المتطرفة في الخارج والأفراد المتطرفين في المملكة المتحدة.

اقرا: عودة المدنيين إلى هجين بعد طرد داعش