عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المهمة السرية لسفارات كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة 

استخدام  المخدرات في كوريا  الشمالية  جريمة لكن لماذا تصنف كوريا الشمالية واحدة من  " جنات الحشيش"؟

هنا يقع  موقع تصنيع الجعة في كوريا  الشمالية

اين  تذهب هذه  المخدرات المصنعة و الكحول المصنعة اذا كان الشعب الكوري و في غالبيته عاجز عن الحصول عليها ؟

اليكم  بعض الوقائع  التي استطعنا جمعها :

بليون دولار هي القيمة السنوية  المرجحة للعائدات  التي تحصل عليها كوريا الشمالية جراء عمليات  تهريب السجائر و الكحول -

-عشرون مصنعا لإنتاج التبغ و تهريبه عبر شبكات خاصة.

- سفارات بيونغ  يانغ  تتولى  مهمة  تهريب السجائر و الكحول

-في العام 2016  طردت  بنغلادش احدالدبلوماسيين الكوريين الشماليين بعد ضبطه يهرّب سجائر فاخرة  بقيمة  نصف مليون دولار   

-قبل ذلك  احد الدبلوماسيين  الكوريين الشماليين  اضطر لتوجيه  الإعتذار بعد ضبطه يهرب 27 كيلوغراما من الذهب.

-في العام 2015  و في بنغلادش ايضا  أُجبر مطعم على  اغلاق ابوابه بعد  ضبطه يبيع  مخدرات و كحول.

-كوريا  الشمالية  ضالعة في عمليات  التهريب منذ العام 1970 حيث اثبتت الوقائع التي ظهرت للعلن  مؤخرا  ان بعثة  كوريا  الشمالية  الى  النرويج كانت مسؤولة  عن  تهريب كحول و سجائر الى  داخل البلاد ما دفع بالسلطات الى طرد  افارد البعثة  الكورية  الشمالية.

اقرأ المزيد:

لماذا تشكل كوريا الشمالية تهديداً خطيراً للشباب المسلم

 

#أخبار عالمية #كيم جونغ أون #كوريا الشمالية

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...