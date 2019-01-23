المهمة السرية لسفارات كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استخدام المخدرات في كوريا الشمالية جريمة لكن لماذا تصنف كوريا الشمالية واحدة من " جنات الحشيش"؟

هنا يقع موقع تصنيع الجعة في كوريا الشمالية

اين تذهب هذه المخدرات المصنعة و الكحول المصنعة اذا كان الشعب الكوري و في غالبيته عاجز عن الحصول عليها ؟

اليكم بعض الوقائع التي استطعنا جمعها :

بليون دولار هي القيمة السنوية المرجحة للعائدات التي تحصل عليها كوريا الشمالية جراء عمليات تهريب السجائر و الكحول -

-عشرون مصنعا لإنتاج التبغ و تهريبه عبر شبكات خاصة.

- سفارات بيونغ يانغ تتولى مهمة تهريب السجائر و الكحول

-في العام 2016 طردت بنغلادش احدالدبلوماسيين الكوريين الشماليين بعد ضبطه يهرّب سجائر فاخرة بقيمة نصف مليون دولار

-قبل ذلك احد الدبلوماسيين الكوريين الشماليين اضطر لتوجيه الإعتذار بعد ضبطه يهرب 27 كيلوغراما من الذهب.

-في العام 2015 و في بنغلادش ايضا أُجبر مطعم على اغلاق ابوابه بعد ضبطه يبيع مخدرات و كحول.

-كوريا الشمالية ضالعة في عمليات التهريب منذ العام 1970 حيث اثبتت الوقائع التي ظهرت للعلن مؤخرا ان بعثة كوريا الشمالية الى النرويج كانت مسؤولة عن تهريب كحول و سجائر الى داخل البلاد ما دفع بالسلطات الى طرد افارد البعثة الكورية الشمالية.

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