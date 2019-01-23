الأمم المتحدة تعين أول مبعوث صيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مبعوثا صينيا إلى منطقة البحيرات العظمى في شرق إفريقيا، وهي المرة الأولى بالنسبة للصين ما يدل على تنامي دورها في المنظمة الدولية.

الصين أصبحت ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة، في موازنة عمليات حفظ السلام.



وأكدت الأمم المتحدة في بيان أن الدبلوماسي الصيني لديه أكثر من 30 سنة خبرة دبلوماسية وخصوصا في أفريقيا حيث تولى عدة مهام رفيعة المستوى.

وكان الدبلوماسي سفيرا للصين في النيجر 2009-2012 والسنغال 2012-2015 وجمهورية الكونغو الديموقراطية 2015-2018 كما عمل سابقا في سفارتي الصين في الغابون وفرنسا.

ومنطقة البحيرات العظمى تضم دولا مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ورواندا، وتحاول الأمم المتحدة إرساء الاستقرار فيها منذ عدة سنوات.



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