أمريكا تسعى للقبض على مديرة في هواوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تطالب الولايات المتحدة كندا، بتسليم المديرة المالية في شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، مينغ وان تشو، والتي أوقفتها السلطات الكندية بطلب أمريكي.

واعتقلت مينغ بتهمة استخدام هواوي شركة فرعية غير رسمية لدخول السوق الإيراني في تعاملات تتعارض مع العقوبات الأمريكية.



وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك رايموندي "سوف نستمر بالسعي لتسلّم المتهمة السيدة مينغ وانتشو، وسوف نحترم جميع المهل بموجب معاهدة تبادل المطلوبين بين كندا والولايات المتحدة".

وأطلق سراحها بكفالة بلغت 10 ملايين دولار كندي، وهي الآن بانتظار عقد جلسة الاستماع المخصصة لتسليمها.

ووفق الاتفاقيات بين البلدين، أمام الولايات المتحدة 60 يوما بعد الاعتقال الذي يتم بناء على طلبها من أجل تقديم طلب تسلّم رسمي من كندا.

وبمجرد تقديم الطلب يصبح أمام وزارة العدل الكندية 30 يوما للبدء بإجراءات التسليم الرسمية، على الرغم من أن هذه العملية قد تستغرق شهوراً أو سنوات.





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