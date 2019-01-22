65 قتيلاً في هجوم طالبان على قاعدة للاستخبارات الأفغانية

أخبار الآن | وردك - افغانستان (أ ف ب)



قُتل نحو 65 شخصًا في هجوم وقع أمس تبنته طالبان على قاعدة للاستخبارات الأفغانية، بحسب ما أفاد مسؤول محلي اليوم.

وبذلك فإن هذه الحصيلة الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي وردت عقب وقوع الهجوم يوم امس وبلغت 12 قتيلاً.

وقال محمد سردار باخياري نائب رئيس مجلس ولاية وردك، حيث وقع الهجوم الإثنين: «انتشلنا نحو 65 جثة من تحت الأنقاض بالأمس». وتحدث مسؤول أمني رفيع طلب عدم الكشف عن هويته عن مقتل 70 شخصًا في الهجوم، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس».

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