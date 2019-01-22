ميركل تكشف عن إنشاء جيش أوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مرة جديدة الثلاثاء عزم ألمانيا وفرنسا على الدفع باتجاه قيام "جيش أوروبي" مستقبلا، رغم اصطدام هذه الفكرة بمعارضة شديدة وصريحة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت ميركل إن معاهدة التعاون الفرنسية الألمانية الجديدة الموقعة الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آخن بألمانيا والتي تنص على تقارب بين البلدين في مجال الدفاع، هي "مساهمة في إنشاء جيش أوروبي".

وأشارت إلى تطوير "ثقافة عسكرية وصناعة أسلحة مشتركتين" بحسب ما تنص عليه المعاهدة المكملة لمعاهدة الإليزيه الموقعة عام 1963 بين البلدين.

وكان ماكرون وميركل أكدا في الخريف تمسكهما بقيام جيش أوروبي، ما أثار استياء ترامب في ذلك الحين.

واعتبر الرئيس الأميركي المشروع "مهينا للغاية" وحمل على تصريحات الرئيس الفرنسي الذي قال إن هدف هذا الجيش حماية أوروبا من دول مثل روسيا والصين إنما كذلك الولايات المتحدة.

وتنص المعاهدة الجديدة على بند تضامن بين فرنسا وألمانيا في حال تعرض أحدهما لعدوان، استكمالا لبند الدفاع المشترك في نظام الحلف الأطلسي.



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