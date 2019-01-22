مواقع صواريخ في كوريا الشمالية غير معروفة
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)
اكتشف الباحثون وجود قاعدة صاروخية ذاتية الدفع في كوريا الشمالية ، وهي واحدة من بين ما يصل إلى 20 موقعاً لم يتم الكشف عن وجودها في البلاد ، طبقاً للتقرير الجديد للباحثين.
التقرير صدر عن "بيوند باراليل" وهو مشروع يرعاه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهو مركز أبحاث دفاعي يوم الاثنين، ويأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه يتطلع للاجتماع مع الرئيس كيم جونغ أون الشهر المقبل "في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق".
لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق وقال فيكتور تشا ، أحد مؤلفي التقرير ، إن الكوريين الشماليين لن يتفاوضوا حول أشياء لا يكشفونها ، ويبدو أنهم يلعبون لعبة. ما زالوا سيحصلون على كل هذه القدرة التشغيلية ، "حتى لو دمروا منشآتهم النووية المكشوف عنها.
ويقول تشا إن القاعدة "تشكل دعامة أساسية لقوتها الاستراتيجية الصاروخية" ، لكن لا توجد مؤشرات على أنها جزء من أي مناقشات حول نزع السلاح النووي.
تقع قاعدة سينو - ري للعمليات الصاروخية على بعد حوالي 130 ميلاً إلى الشمال من المنطقة المجردة من السلاح ، وهي تضم مقر فرقة الصواريخ الاستراتيجية التابعة لجيش الشعب الكوري ، وهي وحدة مسؤولة عن القذائف التسيارية.
ووفقا للتقرير ، فإن القاعدة كانت أساسية لتطوير الصواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى كوريا الجنوبية واليابان ، وحتى إلى جوام.
ويقدر الباحثون في ما وراء البعد الموازي أن كوريا الشمالية لديها 20 موقعًا غير معلوم حيث تواصل تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.. قاعدة سينو- ري هي واحدة من أقدم هذه المواقع ولكنها لا تزال تعمل اليوم. تظهر صور الأقمار الصناعية بتاريخ 27 ديسمبر 2018 ، مدخل إلى مخبأ تحت الأرض ، وملاجئ مسلحة ، ومنطقة مقر ، وفقا لما ذكره Beyond Parallel.
تحتوي المخابئ تحت الأرض على صخور ترابية وصخرية في المقدمة ، ويبدو أنها تحميهم من نيران المدفعية والضربات الجوية. يبلغ حجم القاعدة أقل بقليل من 7 أميال مربعة.
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