مواقع صواريخ في كوريا الشمالية غير معروفة

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)‏

اكتشف الباحثون وجود قاعدة صاروخية ذاتية الدفع في كوريا الشمالية ، وهي واحدة من بين ما يصل إلى 20 موقعاً لم يتم الكشف ‏عن وجودها في البلاد ، طبقاً للتقرير الجديد للباحثين.‏

التقرير صدر عن "بيوند باراليل" وهو مشروع يرعاه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (‏CSIS‏) ، وهو مركز أبحاث دفاعي يوم ‏الاثنين، ويأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه يتطلع للاجتماع مع الرئيس كيم جونغ أون الشهر المقبل "في مكان ‏سيعلن عنه في وقت لاحق".‏

لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق وقال فيكتور تشا ، أحد مؤلفي التقرير ، إن الكوريين الشماليين لن يتفاوضوا حول أشياء لا يكشفونها ، ويبدو أنهم يلعبون لعبة. ما ‏زالوا سيحصلون على كل هذه القدرة التشغيلية ، "حتى لو دمروا منشآتهم النووية المكشوف عنها.‏

ويقول تشا إن القاعدة "تشكل دعامة أساسية لقوتها الاستراتيجية الصاروخية" ، لكن لا توجد مؤشرات على أنها جزء من أي مناقشات ‏حول نزع السلاح النووي.‏

تقع قاعدة سينو - ري للعمليات الصاروخية على بعد حوالي 130 ميلاً إلى الشمال من المنطقة المجردة من السلاح ، وهي تضم مقر ‏فرقة الصواريخ الاستراتيجية التابعة لجيش الشعب الكوري ، وهي وحدة مسؤولة عن القذائف التسيارية.

ووفقا للتقرير ، فإن القاعدة ‏كانت أساسية لتطوير الصواريخ الباليستية القادرة على الوصول إلى كوريا الجنوبية واليابان ، وحتى إلى جوام.‏

ويقدر الباحثون في ما وراء البعد الموازي أن كوريا الشمالية لديها 20 موقعًا غير معلوم حيث تواصل تطوير برنامج الصواريخ ‏الباليستية.. قاعدة سينو- ري هي واحدة من أقدم هذه المواقع ولكنها لا تزال تعمل اليوم. تظهر صور الأقمار الصناعية بتاريخ 27 ‏ديسمبر 2018 ، مدخل إلى مخبأ تحت الأرض ، وملاجئ مسلحة ، ومنطقة مقر ، وفقا لما ذكره ‏Beyond Parallel‏.

تحتوي ‏المخابئ تحت الأرض على صخور ترابية وصخرية في المقدمة ، ويبدو أنها تحميهم من نيران المدفعية والضربات الجوية. يبلغ ‏حجم القاعدة أقل بقليل من 7 أميال مربعة.‏

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