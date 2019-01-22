قتلى في حريق سفينتين بالبحر الأسود قرب القرم

... الاتحاد الأوروبي يدين استخدام روسيا للقوة في مضيق كيرتش أعرب الاتحاد الأوروبي، عن استيائه من استخدام روسيا للقوة، يوم الأحد الماضي، ضد سفن البحرية الأوكرانية، في مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم..

... أوكرانيا تتهم روسيا بإطلاق النار على إحدى سفنها البحرية الأوكرانية تتّهم القوات الروسية الخاصة باحتجاز ثلاث من سفنها في مضيق كيرتش بالبحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

... بالفيديو: طائرة تابعة للخطوط البريطانية تحترق فوق المدرج قبل لحظات من الاقلاع! اشتعلت النيران في طائرة بوينغ 777 تابعة للخطوط البريطانية فوق مدرج بلوس أنجلس منتصف الليلة الماضية، الطائرة كانت تحمل قرابة 159 راكبا و13 شخصا من أفراد الطاقم، الطائرة كانت تستعد لاقلاع، حيث كانت متجهة الى مطار جاتويك بلندن.

... زوجة رئيس الانتربول تطالب باللجوء لفرنسا طالبت "غريس منغ"، زوجة رئيس الانتربول السابق في الصين، منغ هونغ وي، بالتماس من أجل الحصول على لجوء فى فرنسا لها ولأبنائها التوأمين.

... مجلس الأمن يوافق على نشر 75 مراقباً في الحديدة وافق مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع على مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن، بموافقة كافة أعضاء المجلس وهم 15 دولة.