دبلوماسيون غربيون سابقون يوجهون رسالة للرئيس الصيني

أخبار الآن | بكين - الصين - (أ ف ب)



وقّع دبلوماسيون غربيون سابقون وأكاديميون رسالة مفتوحة موجهة الى الرئيس الصيني شي جينبينغ يدعونه فيها إلى إطلاق سراح كندييّن محتـَجَزيّن في بكين بتهمة التجسس.

وجاء في الرسالة التي وقّعتها 143 شخصية من 19 دولة " أن اعتقال الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ ورجل الأعمال الكندي مايكل سبافور ، يبعث برسالة مفادها أن هذا النوع من العمل البنّاء غير مرحّب به في الصين وانه محفوف بالمخاطر".

حيث اعتقلت السلطات الصينية كوفريغ وسبافور واتهمتهما بتهديد الأمن القومي، وهو ما يعني في الصين التجسس.

وويُعتقد ان اعتقالهما جاء رداً على توقيف السلطات الكندية المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي بطلب من الولايات المتحدة التي تتهمها بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وأوردت الرسالة أن كوفريغ وسبافور عملا على فهم الصين بشكل أفضل وللترويج لعلاقات أفضل مع العالم.

ومن بين الموقعين ستة سفراء كنديين سابقين لدى الصين هم فرد بيلد وجوزيف كارون وايرل درايك وديفيد مالروني وغي سان-جاك وروبرت رايت اضافة الى السفراء الأميركيين السابقين غاري لوك ووينستون لورد وآخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتن، وأعطى العديد من الأكاديميين الصينيين في العالم دعمهم للرسالة.

وقالت الرسالة "نحن الذين نتشارك حماسة كوفريغ وسبافور علينا أن نكون الآن أكثر حذرا في السفر الى الصين والعمل فيها والتعامل مع نظرائنا الصينيين".

وأضافت "هذا سيقود الى حوار أقل وانعدام ثقة أكبر، ويقوّض الجهود لادارة الاختلافات وتحديد القواسم المشتركة".

وتابع "وستكون الصين وبقية العالم أسوأ حالا نتيجة لذلك".

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