تحطم طائرة تقل مهاجم كارديف سيتي الجديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تحطمت طائرة تقل إيمليانو سالا مهاجم كارديف سيتي كان يستقلها بالقرب من جزيرة آلدرني في طريقه إلى مدينة كارديف حيث يستعد للانضمام إلى فريقه الجديد وسط تقارير بأن يكون اللاعب في عداد الأموات.

وأوضحت بي بي سي أن طائرة عمودية "هليكوبتر" تابعة لخفر السواحل تبحث الآن عن المفقودين إضافة إلى مشاركة لطاقم من جزيرة آلدرني قبالة منارة الكاسكيتس.

المتحدث باسم خفر السواحل صرح بأن اختفاء الطائرة لم يكن في نطاق المملكة المتحدة ولكنه تم إرسال طائرتين هليكوبتر للمساعدة في البحث.

فيما أكد الطيران المدني الفرنسي تواجد سالا على متن الطائرة رفقة الطيار الذي تولى إدارة الطائرة، وشرطة جيرنسي أفادت أنها "بحثت في حدود 1000 ميل مربع بمساعدة 5 طائرات وقاربين نجاة. لا توجد حتى الآن أي آثار للطائرة التي كانت تحمل إميليانو سالا وسيستمر البحث".

في المقابل أعلن نادي نانت الفرنسي تأجيل مباراته أمام إنتينتي في دور الـ32 من كأس فرنسا والتي كان من المفترض إقامتها يوم الثلاثاء.

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