بومبيو: نعمل على تشكيل تحالف ضد إيران وداعش

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشكيل تحالف ضد إيران وداعش.

وأوضح بومبيو في كلمة له أمام المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس، أن واشنطن تحتاج إلى تحالفت لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، متهماً إيران بالسعدي للحد من حرية واستقلال العراق.

وعبّر وزير الخارجية الأمريكي، عن تفاؤله بإمكانية تحقيق تقدم بشأن الأزمة في اليمن.

وتطرق بومبيو خلال كلمته إلى ملف بيونغ يانغ، متوقعاً تحقيق مزيد من التقدم مع نهاية الشهر المقبل في المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.

وأضاف: "سيكون لدينا مؤشر جيد آخر على الطريق مع كوريا الشمالية بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل".

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