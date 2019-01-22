الصين تفرج عن الأقلية الكزخية من معسكرات الإعتقال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



بدأت الصين الإفراج عن مئات الكازاخستانيين من معسكرات الاعتقال في منطقة شينجيانغ الغربية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في الصين قبل عمليات التفتيش الدولية المتوقعة من الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكازاخستانية هذا الشهر إنها تفاوضت من أجل الإفراج عن ألفي صيني كازخستاني من شينجيانغ حيث تقدِر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى مليون ٍ من مسلمي الإيغور غيرهم من الأقليات العرقية قيد الاحتجاز السياسي.

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