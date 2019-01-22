السلطات المكسيكية تعثر على صحفي مقتول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عَثرت السلطات المكسيكية على صحفي مقتول في أول قضية من نوعها لعام 2019، مع تسجيل البلاد في 2018 رقما قياسيا في جرائم القتل تعود بمعظمها الى حروب المخدرات.

ووُجد رافاييل موروا مدير احدى الاذاعات المحلية في كاليفورنيا , جثة هامدة في حفرة في وقت متأخر من يوم الأحد، بعد أن كان قد تلقى سابقا تهديدات بالقتل. .

وجاء نبأ مقتل موروا في الوقت الذي أعلنت فيه المكسيك عن رقم قياسي جديد في جرائم القتل عام 2018، وهو الصحفي الأول الذي يقتل هذا العام في المكسيك التي باتت تعد المكان الأكثر خطرا على الصحفيين بعد أفغانستان وسوريا، وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".

فقد سجلت المكسيك 33,341 جريمة قتل العام الماضي، وهو الأعلى منذ بدء الحكومة توثيق الجرائم عام 1997 بشكل رسمي.

والرقم القياسي السابق سُجّل عام 2017 ب28,866 جريمة قتل.

وقتل نحو 200 ألف شخص منذ نشر الحكومة المكسيكية للجيش عام 2006 لمحاربة عصابات المخدرات.

وأدار موروا البالغ 34 عاما "راديو كاشانا" في بلدة موليغي في ولاية باها كاليورنيا سور.

وقالت بالبينا فلوريس مديرة منظمة "مراسلون بلا حدود" في المكسيك إن موروا الذي تلقى تهديدات بالقتل أواخر العام الماضي كان خاضعا لبرنامج حكومي لحماية الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وقد التحق بالبرنامج عام 2017 بعد أن تلقى تهديدات من أحد رؤساء البلديات، بحسب فلوريس.

وحاليا يحتمي صحفيان من نفس الولاية في العاصمة نيو مكسيكو بعد أن تم استهدافهما بتهديدات او اعتداءات.

وقد سجّلت المكسيك مقتل أكثر من 100 صحفي منذ عام 2000 في جرائم تغذيها حروب المخدرات والفساد السياسي.

وبقيت معظم ملفات هذه الجرائم مفتوحة دون عقاب لمرتكبيها، تماما مثل 90 بالمئة من جرائم العنف في المكسيك.

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