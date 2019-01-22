إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي.. والمهاجم طليق

أخبار الآن | شيكاغو - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

قـُتل شخص على الأقل في إطلاق نار داخل مركز تجاري في ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية ، الثلاثاء.

وأوضحت الشرطة أن الرجل الذي أطلـَق النار في مركز "أورلاندو بارك " التجاري ما يزال طليقا، وفق ما ذكرت صحيفة "ميامي هيرالد"، وأن الرجل القتيل يبلغ من العمر 19 عاما وكان مستهدَفاً من قِبل مطلق النار حسب ما أظهرت التسجيلات.

وكان قد أصيب بالرصاص وتمكن من الهرب قبل أن يسقط خارج متجر لبيع الملابس. وتوفي الرجل في وقت لاحق في المستشفى.

وقال نائب قائد الشرطة جوزيف ميتشل، إن أحد المارة أصيب بجروح في رجليه من جراء الحادث، ووصف إطلاق النار بأنه "حادث معزول".

وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة رجلا يهرب من المركز التجاري، لكن من غير الواضح ما إذا كان يواصل مشياً على الأقدام أو يدخل بالسيارة.

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