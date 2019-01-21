"قمر الذئب" يزور الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحدة (أ.ف.ب)

بدأ الخسوف الكلي للقمر الدموي العملاق أمس قبل منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

واستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة، تجمع فيها الكثير من المهتمين بمشاهدة النجوم لوقت متأخر و شارك العديد من الأشخاص في الحفلات التي أقيمت لترقب هذا الحدث .



وقال باتريك هارايغان، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة رايس الأمريكية، إن "هذه المرة جيدة على نحو خاص ... ليس لوجود قمر عملاق وخسوف كلي فحسب، بل لأن الخسوف الكلي يستمر لفترة طويلة".



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