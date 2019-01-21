عاجل

"قمر الذئب" يزور الولايات المتحدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحدة (أ.ف.ب)

بدأ الخسوف الكلي للقمر الدموي العملاق أمس قبل منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

واستمر  الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة، تجمع فيها الكثير من المهتمين بمشاهدة النجوم لوقت متأخر و شارك العديد من الأشخاص  في الحفلات التي أقيمت لترقب هذا الحدث .
 
وقال باتريك هارايغان، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة رايس الأمريكية، إن "هذه المرة جيدة على نحو خاص ... ليس لوجود قمر عملاق وخسوف كلي فحسب، بل لأن الخسوف الكلي يستمر لفترة طويلة".
 

 

اقرا ايضا: بذور القطن تنمو على سطح القمر لأول مرة في التاريخ

#أخبار عالمية #قمر الذئب #امريكا #خسوف

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...