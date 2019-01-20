تسلم قيادة طائرة فقتل مع طفلين على متنها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لقي طيار وطفلان حتفهم إثر تحطم طائرتهم الصغيرة في حادث مأساوي شهدته سويسرا، بحسبما ذكرت تقارير إعلامية، الأحد.وكان الحادث قد وقع عام 2017، لكن نتائج التحقيق صدرت يوم الجمعة، وكشفت عن تفاصيل مثيرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وبدأت القصة عندما أقلعت طائرة من طراز Piper PA-28 خلال فعاليات لنادي طيران في جنوب شرق سويسرا، وكان على متن الطائرة طفلان يبلغان من العمر 14 عاما، ومراهقة لم تتجاوز السابعة عشرة، بالإضافة إلى قائد الطائرة.

وقال المحققون إن الطيار اختار مسارا جويا محفوفا بالمخاطر قبل يتخذ قرارا بتسليم زمام الأمور إلى أحد الطفلين، مما تسبب في النهاية في تحطم الطائرة.

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