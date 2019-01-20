احتجاجات في اليونان رفضا للاتفاق حول اسم دولة "مقدونيا"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحدة (أ.ف.ب)

نظم عدد من المواطنين اليونانيين تظاهرات اليوم للتعبير عن رفضهم للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليونانية مع نظيرتها المقدونية حول اسم دولة مقدونيا.

وكانت الحكومة اليونانية اتفقت مع حكومة مقدونيا على تغيير اسم الدولة الجارة إلى "مقدونيا الشمالية"، وهو الاتفاق الذي يعكف البرلمان اليوناني على دراسته للتصديق عليه أو رفضه.

وفي مقابل تغيير الاسم، من المفترض أن تتوقف اليونان عن عرقلة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن تبدأ محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وكان ئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، نجا مساء الأربعاء الماضى من اقتراع بسحب الثقة من حكومته فى البرلمان، على خلفية حالة السخط على الاتفاق الموقع بشأن إضافة كلمة "الشمالية" إلى اسم مقدونيا تمييزاً لها عن إقليم يوناني يحمل الاسم نفسه.

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