واشنطن تسعى للوصول إلى الأمريكي المحتجز في روسيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع إمكانية السماح لموظفي القنصلية الأمريكية بزيارة عضو المارينز السابق المحتجز في روسيا، بول ويلان، بشبهة التجسس لمعرفة المزيد عن التهم الموجهة له.

وصرح للصحافيين أثناء زيارة الى البرازيل حيث شارك في تنصيب رئيس البلاد الجديد أن أمريكا ستطالب بعودته فورا إذا كان الاحتجاز ليس مبرراً.



وأعلن جهاز الأمن الروسي "اف اس بي" الاثنين أنه احتجز المواطن الأمريكي وقال إنه "كان يقوم بعمل تجسسي".

وحُددت هوية الرجل بأنه بول ويلان (48 عاما) وهو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا مديرا للأمن العالمي في شركة "بورغوارنر" الأميركية لقطع السيارات.

وقالت عائلته إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف ونفت عنه تهم التجسس.

وذكر بومبيو في برازيليا "نأمل أن نتمكن خلال الساعات المقبلة من الحصول على تصريح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارته والحصول على فرصة لمعرفة المزيد من التفاصيل".

وأضاف "لقد أوضحنا للروس توقعاتنا بأننا نريد أن نعرف المزيد حول الاتهامات وفهم التهم الموجهة له".

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