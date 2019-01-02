مقتل 6 أشخاص في حادث قطار وسط الدنمارك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة القطارات الدنماركية، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص في حادث تعرض له أحد القطارات بوسط البلاد.

ونقلت هيئة البث الدنماركية "دي آر" عن شركة السكك الحديدية الوطنية "دي إس بي"، أن "ستة أشخاص قتلوا في حادث تعرض له قطار فوق جسر ستوربيلت صباح اليوم"، مضيفة أن "القطار كان يسير بسرعة كبيرة فوق الجسر باتجاه فين"، وأنه "كان على متنه 131 راكبا فضلا عن ثلاثة من طاقم التشغيل".

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