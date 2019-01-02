مقاطع مصورة تفضح ممارسات الصين ضد الأقليات المسلمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (منى عواد)

تفاعل مغردون على وسائل التواصل الإجتماعي مع الإقليات المسلمة بالصين ونشروا مقاطع مصورة تظهر حجم الممارسات التي تقوم بها السلطات الصينية ضدهم الزميلة منى عواد رصدت على موقع تويتر بعض التغريدات.. نتابع.

سبعُمئة ألف مسلم محرمون من أداء الصلاة ...

الصين مستمرة بحملتها القمعية على المسلمين ..

بينما كان العالم يحتفل بقدوم عامٍ جديد أَغلقت قواتُ الأمن الصينية ثلاثة مساجد بمنطقة فيشان بولاية يوانان غربي الصين وكان الحجة تدريس العلوم الدينية "هناك بشكل غير قانوني".....

وهذا الفيديو يُظهر اعتداء الشرطة الصينية على المصلين من مسلمي "هوي" وإخراجهم بالأكراه من المسجد وإغلاقه..نشاهد هذا الفيديو

هنا اصطف المصلون من أقلية الإيغور المسلمة بجانب اخوانهم من مسلمي "هوي" بعد إجبارهم على الخروج من المسجد في وجه الشرطة الصينية وقاموا بالتكبير والتهليل ..

حتى كبار السن لم يسلموا من إعتداءت الشرطة الصينية على الأقلية المسلمة المضطهدة بالصين ولم تاخذهم بهم الرأفة..نشاهد ماحدث بهذا الفيديو

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