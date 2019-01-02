قصف على قاعدة للأمم المتحدة في مقديشو

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتّحدة تعرض قاعدتها الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشو الى هجوم تبنّته جماعة الشباب الإرهابية ما أدى الى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

وقالت الأمم المتّحدة في بيان إن سبع قذائف هاون سقطت في حرم قاعدتها ممّا أسفر عن إصابة اثنين من موظّفي الأمم المتحدة ومتعاقد.

و أعلنت جماعة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على مقر الأمم المتحدة في مقديشو.

و خسرت جماعة الشباب الصومالية بعد طردها من مقديشو عام 2011 معظم المدن التي كانت تحتلها، لكنها لا تزال تسيطر على مناطق ريفية تشنّ منها هجمات انتحارية و عمليات أخرى تستهدف مصالح حكومية وعسكرية وأمنية و أماكن مدنية.



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