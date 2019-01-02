زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب وسط إيطاليا



أخبار الآن| روما - إيطاليا - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر للزلازل منطقة وسط إيطاليا مساء أمس الثلاثاء، بحسب المعهد الوطني للبحوث الجيوفيزيقية وعلوم البراكين في إيطاليا .

وأعلن المعهد أن مركز الزلزال كان على بعد 5 كيلومترات من بلدة تراساكو في إقليم ابروزو الإيطالي، وعلى عمق يبلغ نحو 17 كيلومتراً.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، أن السكان شعروا بالزلزال في عدة مناطق من البلاد من بينها العاصمة روما.

ولم يبلغ عن سقوط قتلى أو جرحى أو أضرار مادية حتى الآن.

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