روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الأورال إلى 26

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في منطقة الأورال الروسية إلى 26 شخصا. ويواصل رجال الإنقاذ اليوم الأربعاء، في أجواء من البرد الشديد عمليات البحث في أنقاض جزء من مجمع سكني في منطقة الأورال الروسية انهار على أثر انفجار نجم عن تسرب الغاز.

ودمر الانفجار الناجم عن تسرب للغاز 35 شقة في مجمع سكني في بلدة مانييتوغورسك الصناعية التي تبعد قرابة 1700 كلم شرق موسكو، في ساعة مبكرة الإثنين. وكان حوالى 1100 شخص يسكنون المجمع الاسمنتي المشيّد في 1973 في الحقبة السوفييتية.

وأوضحت الوزارة أن عمليات البحث مستمرة في الموقع على مدار الساعة، موضحة أنه تم رفع ركام على مساحة 800 متر مربع من الموقع في الساعات الـ24 الأخيرة ونقل على متن خمسين شاحنة.

ودمر الانفجار 35 شقة في مجمع سكني في بلدة مانييتوغورسك الصناعية، التي تبعد قرابة 1700 كلم شرق موسكو، في ساعة مبكرة الإثنين، ويسكن قرابة 1100 شخص المجمع الاسمنتي المشيّد في 1973، في الحقبة السوفييتية.

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