ترامب يدعو إلى محادثات لإنهاء إغلاق الحكومة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء الكونغرس من الديموقراطيين والجمهوريين إلى اجتماع للبحث في سبل إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ منذ 10 أيام ربع الإدارات الفدرالية.



ويأتي هذا الإغلاق بعد رفض الديمقراطيين لموازنة الحكومة التي تتضمن تمويل الجدار الذي ينوي ترامب تشييده على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة.



واعتمد الرئيس الجمهوري نبرة اتّسمت بالمصالحة في محاولة منه لجلب أخصامه الديموقراطيين إلى طاولة الحوار بعدما أطلق تصريحات حادّة ضدّهم في الأيام الأخيرة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنّ الرئيس دعا قادة الكونغرس إلى اجتماع في البيت الأبيض، لكن لم يتّضح في الحال من سيحضر هذا الاجتماع وما إذا كان الزعماء الديموقراطيون سيلبّون الدعوة.

وكانت الأكثرية الديموقراطية في مجلس النواب الجديد أعلنت أنها تعتزم إنهاء الإغلاق الجزئي من خلال التصويت على مشروع قانون موازنة فور التئام المجلس الجديد الخميس.

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