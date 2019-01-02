اتهام ألماني صدم مهاجرين بالقتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

وجّهت الشرطة الألمانية اتهاماً بمحاولة القتل، لألمانياً أوقف على خلفية صدم أجانب بسيارته ليلة رأس السنة.

والألماني البالغ من العمر 50 عاماً، أصاب ثمانية أشخاص بينهم طفلان في الهجوم الذي اعتبرته الشرطة الألمانية، متعمد ودوافعه عدائية السائق للأجانب.

واتهم السائق، بالاندفاع بسيارته بشكل سريع في اتجاه مجموعة من المحتفلين في بوتروب وإيسن، المدينتان في غرب ألمانيا، وتم توقيفه في الليلة نفسها.

وصدمت السيارة العديد من الأشخاص في بوتروب، ما أدى إلى جرح طفل أفغاني في الرابعة من العمر ووالدته البالغة 29 عاماً، وفتاة سورية في العاشرة من العمر، وفقاً لبيان أصدرته الشرطة الألمانية، فيما أصيبت أيضاً إمرأة سورية 46 عاماً، بجروح بالغة في الحادثة، وخرجت من حالة الخطر بعد خضوعها لعملية جراحية.

وقال وزير داخلية المقاطعة هربرت رويل، إن المتهم كانت لديه نية واضحة لقتل أجانب. وقالت صحيفة "شبيغل أونلاين" إن السائق خضع لعلاج من الفصام في السابق، فيما أشارت تقارير إلى أنّه عاطل عن العمل، وقال للشرطة، "إن العدد الكبير للأجانب مشكلة بالنسبة لألمانيا ويريد حلها".

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