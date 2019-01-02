أمريكا تطلق الغاز المسيل لمنع دخول المهاجرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت قوات حرس الحدود الأمريكية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المهاجرين لمنعهم من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية، وفقا لوكالة رويترز للانباء.

وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي حدثت واقعة مماثلة أطلـَقت خلالها القوات الأمريكية الغاز المسيل للدموع على منطقة داخل المكسيك لتفريق مهاجرين، ما دفع المكسيك للمطالبة بإجراء تحقيق.

وشوهد دخان القنابل يتصاعد من حول السياج الحدودي والتقط أحد المهاجرين قنبلة وردها عبر الحدود إلى الأراضي الأمريكية.

وأصبحت منطقة تيخوانا نقطة ملتهبة في النقاش حول السياسة الأمريكية المتعلقة بالهجرة والذي زادت حدته بعد الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية نتيجة مطلب الرئيس دونالد ترامب من أعضاء الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

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