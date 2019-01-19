واشنطن: بومبيو اجرى نقاشا جيدا مع مبعوث كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى، الجمعة، "نقاشا جيدا" مع مبعوث كوريا الشمالية، كيم يونغ تشول، بشأن المساعي لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالالتزامات التي تعهد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال قمة في يونيو الماضي.

وأفادت الخارجية بأن اللقاء جمع بومبيو ومندوب واشنطن الخاص بشأن كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، مع كيم يونغ تشول.

وأصدرت الخارجية بيانا بعد انتهاء الاجتماع في واشنطن، بهدف تمهيد الطريق لعقد قمة ثانية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ترامب والمبعوث الكوري الشمالي سيلتقيان في البيت الأبيض، الجمعة.

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