مبعوث كوري شمالي يجري محادثات نووية مع ترامب

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

اجتمع مبعوث كوري شمالي بارز مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بعد إجراء محادثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الجمعة ضمن مساع دبلوماسية تهدف لتمهيد الطريق لقمة ثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتمثل زيارة كيم يونغ تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، مؤشرا نادرا على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة العام الماضي.

وبعد هذا الاجتماع قال البيت الأبيض إن ترامب استضاف كيم يونج تشول في المكتب البيضاوي ”لمناقشة العلاقات بين البلدين واستمرار التقدم بشأن نزع كوريا الشمالية للسلاح النووي بشكل نهائي وكامل ويمكن التحقق منه“.

ولا توجد مؤشرات على تضييق هوة الخلافات بشأن طلبات الولايات المتحدة بأن تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة أو طلب بيونغ يانغ رفع عقوبات مفروضة عليها.

وقبل ساعات من وصول كيم يونج تشول كشف ترامب، الذي أعلن بعد يوم من قمة سنغافورة في يونيو حزيران أن الخطر النووي الذي تمثله كوريا الشمالية انتهى، النقاب عن استراتيجية أمريكية منقحة للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل ”تهديدا غير عادي“ ومستمر.

وذكرت وزارة الخارجية بعد اجتماع يوم الجمعة أن بومبيو أجرى ”نقاشا جيدا“ مع كيم يونج تشول ”بشأن الجهود لتحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الرئيس ترامب والزعيم كيم جونج أون خلال قمتهما في سنغافورة“. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.

وقد تتمخض الزيارة رفيعة المستوى عن إعلان خطط لعقد قمة ثانية، وهي مسألة أبدى ترامب وكيم اهتماما بترتيبها.

وانتهت القمة الأولى بالتزام مبهم من كيم بالعمل نحو نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية لكنه لم يتخذ بعد ما تعتبرها واشنطن خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

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