ماي بحثت مع قادة أوروبا الخطوات المقبلة لبريكست

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الجمعة، مباحثات هاتفية مع المسؤولَين الأوروبيين، جان كلود يونكر ودونالد توسك لمناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي على تواصل مع قادة بروكسل عبر الهاتف منذ الثلاثاء، حين رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست الموقع مع بروكسل في نوفمبر الماضي.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك على تويتر: "ناقشت مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخطوات المقبلة على الجانب البريطاني".

كما تحدثت ماي بشكل منفصل مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بطلب منها.

وقالت متحدثة باسم يونكر: "كان هناك تبادل للمعلومات من الجانبين. اتفق الاثنان على أن يستمرّا في التواصل".

وكان يونكر رأى الثلاثاء أن رفض البرلمان البريطاني للاتفاق الذي تم التوصل إليه حول بريكست يعزز خطر حدوث انفصال بلا اتفاق.

وقال: "أدعو بريطانيا إلى توضيح نواياها في أسرع وقت ممكن، انتهى الوقت تقريبا".

واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي حتى الآن إعادة التفاوض بشأن الاتفاق لكنهم أشاروا إلى أنهم قد يؤجلون الانسحاب إذا قدمت ماي خطة.

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