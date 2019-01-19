سيول ترحب بالإعلان عن عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم

أخبار الآن| سيول - كوريا الجنوبية - (ا ف ب)

من جانبها رحّبت كوريا الجنوبية بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب ما أعلنت الرئاسة الكوريّة الجنوبيّة السبت.

وأضافت الرئاسة في بيان أنّ سيول تأمل بأن يُشكّل هذا اللقاء بين الزعيمين "تحوّلاً" لصالح السّلام في شبه الجزيرة الكوريّة، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض الجمعة أنّ القمة المقبلة بين ترامب وكيم ستُعقد "أواخر شباط/فبراير" في مكان لم يُحدّد.

وقال المتحدّث باسم الرئيس الكوري الجنوبي "نأمل بأن تكون القمّة المعلن عنها بين الشّمال والولايات المتحدة نقطة تحوّل في إقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكوريّة".

وأشار إلى أنّ كوريا الجنوبيّة ستُواصل تعاونها الوثيق مع الولايات المتّحدة، حليفتها الرئيسيّة، لتحقيق الهدف المتمثّل بـ"نزع السلاح النووي بالكامل".

كما لفت المتحدّث إلى أنّ سيول ستُوسّع حوارها مع بيونغ يانغ من أجل "نجاح" القمّة المرتقبة.

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