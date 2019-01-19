تتجدد تظاهر "السترات الصفر" للأسبوع العاشر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (أ ف ب)

للسبت العاشر على التوالي، انطلقت تظاهرات السترات الصفر في العاصمة الفرنسية باريس، وعددٍ من المدن الأخرى، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

واندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية والمحتجين، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين.

ويعبر المحتجون عن رفضهم للحوار الذي فتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع مجموعات تمثيلية لمختلف فئات المجتمع.



ونشرت باريس 5 آلاف شرطي حول العاصمة، لا سيما حول المباني الحكومية والشانزليزيه، تحسبا لأي أعمال عنف، كما تم نشر الآلاف من رجال الشرطة في مدن أخرى.

ويطالبون بضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وذهبت مطالب البعض إلى دعوة ماكرون وحكومته للاستقالة.

وتأتي تظاهرة السبت العاشر بالتزامن مع مواصلة ماكرون "الحوار الوطني الكبير" مع رؤساء البلديات في الجنوب الغربي، حيث يطالبونه بخطوات ملموسة، محذرين من أن "الكلمات وحدها لن تكون كافية" لتهدئة غضب المتظاهرين

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