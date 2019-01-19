الأمم المتحدة تنتقد جهود إعادة الروهينغا.. "إحباط هائل"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، جهود بورما "البطيئة للغاية" للسماح بعودة اللاجئين الروهينغا المسلمين لقراهم، واصفاً عدم إحراز تقدم بأنه مصدر "إحباط هائل".

ويعيش أكثر من 720 ألفاً من الروهينغا بمخيمات في بنغلادش بعد طردهم من ولاية راخين شمال بورما، إثر حملة عسكرية في العام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

ووافقت بورما على عودة بعض اللاجئين بموجب اتفاق أبرمته مع جارتها بنغلادش في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لكن الأمم المتحدة تصر على أن سلامة الروهينغا تعد شرطاً أساسياً لعودتهم.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم إحراز تقدم في ما يتعلق ببورما وبسبب معاناة الناس"، مضيفاً: "نحن نصر على الحاجة لتهيئة الظروف لهم (للروهينغا) ليكونوا مستعدين للعودة"، مشيراً إلى أن "الأمور بطيئة للغاية".

وأرجأت بورما، الاثنين، زيارة كان مقرراً أن يجريها الأسبوع الماضي مفوض الأمم المتحدة للاجئين، فيليبو غراندي، في ولاية راخين، حيث دارت اشتباكات جديدة في الأسابيع الأخيرة بين القوى الأمنية ومتمردين.

قلق في مجلس الأمن ويثير قرار تأجيل زيارة غراندي، وكذلك عدم اليقين المحيط بزيارة منفصلة لمبعوثة الأمم المتحدة، كريستين شرانير برغينير، إلى بورما، مخاوف من تراجع السلطات عن التزاماتها بمعالجة أزمة لاجئي الروهينغا.

ومن المقرر أن ترفع برغينير تقريرها إلى مجلس الأمن حول الإجراءات المعمول بها لمعالجة أزمة اللاجئين. وإثر اجتماع مغلق للمجلس حول بروما الأربعاء، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، إن "هناك تقدماً محدوداً للغاية" على الأرض وإن المجلس "قلق للغاية" من الوضع.

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