مقتل 15 ارهابياً في ضربات جوية فرنسية في مالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية في عرض أسبوعي لعملياتها الجمعة أن حوالى 15 ارهابياً يشتبه بإعدادهم هجوما، قتلوا في ضربات جوية فرنسية وسط مالي في العاشر من كانون الثاني/يناير.

أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن حوالى 15 ارهابياً يشتبه بإعدادهم هجوما، قتلوا في ضربات جوية فرنسية وسط مالي في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وقالت إن الضربات نفذتها طائرات ميراج 2000 واتلانتيك 2 في القوة (برخان) بمساندة طائرة من دون طيار ريبر، استهدفت هذه المجموعة في منطقة ديالوبي.

وعبرت الجيوش الفرنسية عن ارتياحها لهذا "النجاح الذي سمح بخفض حجم التهديد في هذه المنطقة التي يصعب الوصول إليها في دلتا النيجر" و"تندرج في إطار استمرار العمليات المشتركة مع القوات المالية بين منتصف كانون الأول/ديسمبر ومطلع كانون الثاني/يناير".

وقال البيان إن سلسلة عمليات جرت في بداية كانون الثاني/يناير مع القوات المالية في غابة سيرما (وسط الشرق) سمحت بتفكيك معسكر للتدريب ومصادرة أسلحة وجمع معلومات تفيد أن "مجموعة من الإرهابيين على صلة بمركز التأهيل الذي تم تفكيكه كانت تستعد للقيام بتحرك ضد مؤسسة ترتدي طابعا رمزيا في منطقة ديالوبي



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