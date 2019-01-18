مبعوث كوري شمالي يجري محادثات في واشنطن

أخبار الآن | واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

وصل مبعوث كوري شمالي إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو , وربما يلتقي بالرئيس دونالد ترامب , بهدف وضع الأسس لقمة ثانية بين واشنطن وبيونغيانغ.

وأفاد مصدر مطلع على الخطة بأن كيم يونغ تشول الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي من الجانب الكوري الشمالي في المحادثات مع الولايات المتحدة, سيجتمع مع بومبيو كما يزور البيت الأبيض في علامة على تحرك محتمل في الجهود الدبلوماسية التي تعثرت لشهور على ما يبدو.

ووصل المبعوث في نفس اليوم الذي كشف فيه ترامب النقاب عن استراتيجية أمريكية منقحة للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل تهديداً غير عادي بعد سبعة أشهر من إعلانه عقب أول قمة بينه وبين الزعيم كيم جونج أون أن التهديد الكوري الشمالي انتهى.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن من الممكن أن تتمخض زيارة المسؤول الكوري الشمالي عن إعلان خطط لعقد قمة أخرى بين ترامب وكيم جونغ أون.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم يونج تشول رئيس المخابرات سابقاً وصل إلى واشنطن على رحلة تجارية قادمة من بكين. وأضافت يونهاب ووسائل إعلام كورية جنوبية أخرى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجيون استقبل كيم في مطار دالاس.

وكان بومبيو قد خطط للاجتماع مع نظيره الكوري الشمالي لبحث عقد قمة ثانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي لكن الاجتماع تأجل في اللحظة الأخيرة.

اقرأ المزيد:

واشنطن: موسكو تنتهك معاهدة الصواريخ النووية