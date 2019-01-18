ماي لا تستبعد "بريكست" دون اتفاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنها لا تستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون الوصول إلى اتفاق.



تصريحات ماي، تأتي ردا على زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن، الذي اشترط استبعاد الخروجِ دون اتفاق, من أجل بدء محادثات مع ماي للتوصل إلى تسوية.



ودعت ماي نواب البرلمان إلى "وضع المصلحة الشخصية جانباً" و"العمل بصورة بناءة معاً" لإيجاد وسيلة لمتابعة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

والتقت ماي بأعضاء من حزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الوطني الأسكتلندي، و"بلايد كامري" الويلزي، لكنها أعربت عن "خيبة أملها" إزاء عدم مشاركة زعيم حزب العمال جيرمي كوربين في المناقشات.

تصريحات ماي جاءت بعد نجاتها من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان، كان قد دعت إليه المعارضة بعدما رفض ثلثا النواب اتفاقها الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وفازت ماي بثقة مجلس العموم، البرلمان المنتخب الرئيسي، بأغلبية 325 صوتاً مقابل 306 أصوات.

اقرأ المزيد:

تعثر الحوار بين ماي والمعارضة حول بريكست