كولومبيا تشدد إجراءتها الأمنية عقب الانفجار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (د ب أ)

قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركيز إن بلاده ستكثف اجراءات مراقبة الحدود والأمن على الطرق المؤدية إلى المدن.



وتأتي هذه الإجراءات، عقب مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات بجروح , نتيجة تفجير انتحاري وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا.



وتعهد دوكي بألا يمر الهجوم "ضد شبابنا وحريتنا" دون عقاب، معلناً الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الإرهابيين خططوا للهجوم قبل ثلاثة أشهر وجعلوه يتزامن مع حفل للطلاب في أكاديمية الجنرال سانتاندر للشرطة بجنوب العاصمة بوغوتا.

وقال النائب العام نيستور هومبيرتو مارتينيز، إن قوات الأمن الكولومبية حددت هوية سائق السيارة المفخخة، مشيراً إلى أنه يدعى خوسيه الديمار روخاس رودريجيز.

وأضاف مارتينيز أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة الدافع وراء الانفجار.

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